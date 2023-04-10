Энтони Гордон отказался пожать тренеру Ньюкасла руку и оттолкнул его после своей замены в матче с Брентфордом в 30-м туре АПЛ.

Болельщики Ньюкасла считают, что Энтони Гордона следует исключить из состава до конца сезона после того, как он продемонстрировал неуважительную реакцию по отношению к тренеру Эдди Хау во время своей замены в матче с Бретфордом (2:1). Об этом информирует Daily Star.

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Рассерженный Гордон отдернул руку тренера, когда тот хотел сказать что-то своему подопечному. Инцидент был заснят на камеру болельщиком на трибунах и вызвал гнев в фанатской среде.

Фанатский паблик Ньюкасла в Твиттере написал обращение от имени клуба, в котором призвал отстранить Гордона от матчей за первую команду до конца сезона. "Клуб может подтвердить, что Энтони Гордон не будет частью основного состава до конца сезона и будет тренироваться с игроками U-21 на базе Академии до мая. Это связано с дисциплинарным вопросом", – говорится в псевдозаявлении.

Зимой Ньюкасл приобрёл Гордона у Эвертона за 50 млн евро. Полузащитник сыграл за "сорок" 7 матчей в чемпионате, не забив ни одного мяча.

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