Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон був зацікавлений у тому, щоб Ньюкасл був проданий інвестиційному фонду з Саудівської Аравії.

Уряд Британії розглядав імовірний провал у переговорах Ньюкасла із саудівськими шейхами як небезпеку для відносин із Саудівською Аравією та країнами Перської затоки. Про це інформує The Athletic.

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З цієї причини британський уряд був зацікавлений у тому, щоб ця угода відбулася і пройшла максимально гладко. Міністерство закордонних справ Великої Британії прагнуло допомогти поліпшити імідж Саудівської Аравії, про що свідчать 59 сторінок електронних листів між урядовими чиновниками.

Повідомляється, що покращенням іміджу Саудівської Аравії в Англії займався стратегічний радник тодішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року Ньюкасл було продано інвестиційному фонду з Саудівської Аравії.

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