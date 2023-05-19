Друга Бундесліга, 33 тур

Дармштадт – Магдебург – 1:0

Гол: Тітц, 36

Перемога гарантувала Дармштадту достроковий вихід в еліту. Суперник був доволі зручний – середняк Магдебург, який вже не мав жодної турнірної мотивації.

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"Лілії" весь сезон робили ставку на міцну оборону і цього разу не зрадили собі. Марсель Шуен втримав свої ворота на замку, а в атаці вистачило одного точного удару. На 36-й хвилині Філіпп Тітц найкраще розібрався у хаосі карного майданчика і добив м'яч з кількох метрів. Польовий арбітр спочатку скасував гол через офсайд, але повтор виправив рішення на правильне.

Дармштадт довів справу до переможного кінця і оформив вихід в еліту, де не був зі сезону 2016/17. Тоді за "лілій" виступали відразу троє українців – Федецький, Олійник та Березовський. Фанати очікувано вискочили на поле великим натовпом, а стюарди навіть не думали заважати.

Darmstadt 98 Bundesliga'da!



İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevinç! pic.twitter.com/Ar9O1AtGAo — Tivibu Spor (@tivibuspor) May 19, 2023

У останньому турі Дармштадту вистачить нічиєї, щоб завоювати звання чемпіона другої Бундесліги. Далі йдуть Хайденхайм (61 очко, 32 матчі), Гамбург (60 очок, 32 матчі) і Санкт-Паулі (57 очок, 33 матчі). Залишається одна пряма путівка в еліті і одне право перехідних матчів з 16-ю командою Бундесліги.