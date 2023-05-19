Бундесліга отримала першого новачка на сезон 2023/24 – клуб, за який одночасно виступали троє українців
Елітний дивізіон Німеччини вже має перше поповнення на наступний розіграш.
Друга Бундесліга, 33 тур
Дармштадт – Магдебург – 1:0
Гол: Тітц, 36
Перемога гарантувала Дармштадту достроковий вихід в еліту. Суперник був доволі зручний – середняк Магдебург, який вже не мав жодної турнірної мотивації.
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"Лілії" весь сезон робили ставку на міцну оборону і цього разу не зрадили собі. Марсель Шуен втримав свої ворота на замку, а в атаці вистачило одного точного удару. На 36-й хвилині Філіпп Тітц найкраще розібрався у хаосі карного майданчика і добив м'яч з кількох метрів. Польовий арбітр спочатку скасував гол через офсайд, але повтор виправив рішення на правильне.
Дармштадт довів справу до переможного кінця і оформив вихід в еліту, де не був зі сезону 2016/17. Тоді за "лілій" виступали відразу троє українців – Федецький, Олійник та Березовський. Фанати очікувано вискочили на поле великим натовпом, а стюарди навіть не думали заважати.
У останньому турі Дармштадту вистачить нічиєї, щоб завоювати звання чемпіона другої Бундесліги. Далі йдуть Хайденхайм (61 очко, 32 матчі), Гамбург (60 очок, 32 матчі) і Санкт-Паулі (57 очок, 33 матчі). Залишається одна пряма путівка в еліті і одне право перехідних матчів з 16-ю командою Бундесліги.