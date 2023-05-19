Вторая Бундеслига, 33 тур

Дармштадт – Магдебург – 1:0

Гол: Титц, 36

Победа гарантировала Дармштадту досрочный выход в элиту. Соперник был довольно удобный – середняк Магдебург, уже не имевший никакой турнирной мотивации.

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"Лилии" весь сезон делали ставку на крепкую оборону и в этот раз не изменили себе. Марсель Шуэн удержал свои ворота на замке, а в атаке хватило одного точного удара. На 36-й минуте Филипп Титц лучше всех разобрался в хаосе штрафной и добил мяч с нескольких метров. Полевой арбитр сначала отменил гол из-за офсайда, но повтор исправил решение на правильное.

Дармштадт довел дело до победного конца и оформил выход в элиту, где не был с сезона 2016/17. Тогда за "лилий" выступали сразу три украинца – Федецкий, Олейник и Березовский. Фанаты ожидаемо выскочили на поле большой толпой, а стюарды даже не думали мешать.

Darmstadt 98 Bundesliga'da!



İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir sevinç! pic.twitter.com/Ar9O1AtGAo — Tivibu Spor (@tivibuspor) May 19, 2023

В последнем туре Дармштадту хватит ничьи, чтобы завоевать звание чемпиона второй Бундеслиги. Далее следуют Хайденхайм (61 очко, 32 матча), Гамбург (60 очков, 32 матча) и Санкт-Паули (57 очков, 33 матча). Остается одна прямая путевка в элиту и одно право переходных матчей с 16-й командой Бундеслиги.