Бундеслига получила первого новичка на сезон 2023/24 – клуб, за который одновременно выступали трое украинцев
Элитный дивизион Германии уже имеет первое пополнение на следующий розыгрыш.
Вторая Бундеслига, 33 тур
Дармштадт – Магдебург – 1:0
Гол: Титц, 36
Победа гарантировала Дармштадту досрочный выход в элиту. Соперник был довольно удобный – середняк Магдебург, уже не имевший никакой турнирной мотивации.
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"Лилии" весь сезон делали ставку на крепкую оборону и в этот раз не изменили себе. Марсель Шуэн удержал свои ворота на замке, а в атаке хватило одного точного удара. На 36-й минуте Филипп Титц лучше всех разобрался в хаосе штрафной и добил мяч с нескольких метров. Полевой арбитр сначала отменил гол из-за офсайда, но повтор исправил решение на правильное.
Дармштадт довел дело до победного конца и оформил выход в элиту, где не был с сезона 2016/17. Тогда за "лилий" выступали сразу три украинца – Федецкий, Олейник и Березовский. Фанаты ожидаемо выскочили на поле большой толпой, а стюарды даже не думали мешать.
В последнем туре Дармштадту хватит ничьи, чтобы завоевать звание чемпиона второй Бундеслиги. Далее следуют Хайденхайм (61 очко, 32 матча), Гамбург (60 очков, 32 матча) и Санкт-Паули (57 очков, 33 матча). Остается одна прямая путевка в элиту и одно право переходных матчей с 16-й командой Бундеслиги.