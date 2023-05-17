Радник і агент Нагельсманна Фолькер Штрут в подкасті "Phrasenmäher" від Bild розповів подробиці звільнення тренера з Баварії.

"Я собі вечеряю в ресторані в Кельні, а тут телефонує журналіст і каже: "Все так швидко сталося з Юліаном!" Я питаю: "Ти про що взагалі?" А він продовжує: "Як, ти досі не знаєш? Юліана звільнили. Тухель – новий тренер".

Приходило все більше і більше повідомлень, тому ми вирішили запитати самого Юліана. Він також абсолютно нічого не підозрював. Коли ми йому розповіли, він крикнув: "Ви що, гоните?"

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Ще через годину-дві, коли в медіа вже неслися новини, Саша (інший агент Нагельсманна) вирішив написати Саліхаміджічу. "Нам потрібно щось знати?" – написав агент. Хасан зателефонував і сказав прибути завтра в офіс наступного дня. Ми зрозуміли, що це все не просто чутки.

Звичайно, кожен роботодавець може звільнити працівника, якщо щось не влаштовує. Але як це зробила Баварія... я такого ще не бачив. Журналіст повідомив, що мій клієнт звільнений. Це неприпустимо", – сказав Штрут.

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