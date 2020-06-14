Бундесліга оновила рекорд за кількістю виїзних перемог

Особливий режим проведення чемпіонату Німеччини продовжує впливати на результати матчів. Зростання кількості виїзних перемог дозволило побити історичний рекорд.

Загальна кількість гостьових перемог у сезоні 2019/20 досягла 106-ти, повідомляє Opta Sports.

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Шість звитяг гостей у 31-му турі Бундесліги дозволили оновити рекорд за кількістю гостьових перемог в межах одного сезону. Попереднє досягнення було встановлено в сезоні 2010/11. Тоді гості здобули 102 перемоги за весь чемпіонат.

До слова, рекорд ще кілька разів може оновитися. До кінця сезону в німецькій першості залишилось 3 тури.

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