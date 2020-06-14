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Черговий неуспіх Шальке та втрата очок Байєром у відеоогляді матчу дня в Бундеслізі

14 червня 22:51 39 Читать на русском
Черговий неуспіх Шальке та втрата очок Байєром у відеоогляді матчу дня в Бундеслізі
Шальке – Байєр / твіттер Шальке

Шальке з Гельзенкірхена та леверкузенський Байєр не виявили сильнішого в поєдинку 31-го туру чемпіонату Німеччини. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів зустрічі.

51’ Даніель Каліджурі
 
Хуан Міранда 81’
51’ Даніель Каліджурі
81’ Хуан Міранда

Перемога в звітному матчі була необхідна обом колективам – господарі не перемагали впродовж 12-ти матчів, а гості ведуть боротьбу з Борусією М за останню путівку до Ліги чемпіонів. Проте, перший тайм голів не приніс.

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Голи з'явились після перерви. Рахунок відкрили гравці Шальке, коли на 51-й хвилині Даніель Каліджурі реалізував пенальті за гру рукою когось із оборонців Леверкузена. "Фармацевти" ледь не відігралися вже за хвилину, але Нюбель парирував удар Амірі.

Однак, і він не врятував "кобальтових" на 81-й хвилині. Хуан Міранда так сильно намагався завадити Паулінью замкнути простріл, що сам зрізав м'яч у власні ворота. Отже, 1:1 – на користь конкурентів обох команд.

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Німеччина Шальке - Байєр Байєр Байєр Шальке Шальке Відеоновини
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