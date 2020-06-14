Бундеслига обновила рекорд по количеству выездных побед

Особый режим проведения чемпионата Германии продолжает влиять на результаты матчей. Рост количества выездных побед позволил побить исторический рекорд.

Общее количество гостевых побед в сезоне 2019/20 достигло 106-ти, сообщает Opta Sports.

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Шесть побед гостей в 31-м туре Бундеслиги позволили обновить рекорд по количеству гостевых побед в пределах одного сезона. Предыдущее достижение было установлено в сезоне 2010/11. Тогда гости одержали 102 победы за весь чемпионат.

К слову, рекорд еще несколько раз может обновиться. До конца сезона в немецком первенстве осталось 3 тура.

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