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КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

10 хворих на коронавірус у першій та другій Бундеслігах – результати масового тестування

4 травня 16:54 3152 Читать на русском
10 хворих на коронавірус у першій та другій Бундеслігах – результати масового тестування
Ерлінг Холанд розчарований

Німецька футбольна ліга перевірила на коронавірус 36 клубів двох найвищих дивізіонів і виявила 10 випадків зараження.

У Німеччині провели першу хвилю тестування на коронавірус. Були перевірені гравці, тренери, фізіотерапевти та весь персонал клубів першої та другої Бундесліг. Загалом зробили 1724 тести, з яких 10 – позитивні на COVID-19, йдеться на офіційному сайті НФЛ.

Раніше стало відомо, що 3 інфікованих у Кельні. У яких клубах інші 7 хворих, не розкривається. Дані передані органам охорони здоров'я, інфіковані переведені на карантин, але в пресу деталі повідомлятися не будуть. Днями таке розпорядження ліга надіслала всім клубам.

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НФЛ дозволяє продовжувати тренування, навіть якщо у клубі є хворі. Основна вимога – дотримання гігієни. Тоді як представники уряду наполягають на тому, що вся команда повинна піти на карантин, якщо хоча б хтось один здав позитивний тест.

Цього тижня буде проведено другу хвилю тестування. 6 травня влада Німеччини повинна вирішити подальшу долю Бундесліги. Керівники ліги налаштовані позитивно. Вони сподіваються, що німецький футбол повернеться вже у травні.

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