Бундеслига думает над выходом из России – все из-за отсутствия сине-желтых цветов в трансляции оккупантов
Россияне всеми возможными способами пытаются скрыть, как цивилизованный мир поддерживает Украину после нападения Путина.
Немецкая футбольная лига (DFL), управляющая Бундеслигой, нашла разницу между передаваемой телекартинкой и тем, что транслировалось в России, информирует Sport1.
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Перед 25-м туром была изменена цветовая гамма логотипа, он стал сине-желтым и таким должен был показываться во всех трансляциях игр чемпионата Германии в мире. Но Матч ТВ, имеющий право на показ в России, поступил по-своему, демонстрируя логотип в традиционном красном цвете.
DFL откровенно возмущена нарушением инструкций. Если российский транслятор не согласится в дальнейшем передавать картинку без изменений, то Бундеслига всерьез задумается о прекращении вещания в стране-оккупанте.
Немецкая футбольная лига также пожертвует 1 млн евро, полученных за контракт с Матч ТВ, на гуманитарную помощь Украине.
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