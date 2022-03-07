Матчі Англійської Прем'єр-ліги найближчим часом теж можуть стати недоступними для росіян.

Керівники ліги дали згоду припинити трансляції для росіян, аби ще більше ізолювати країну, повідомляє The Telegraph. Юристи дозволили розрив угоди з Rambler Media протягом найближчих 24 годин, яка розрахована на наступні 3 місяці – англійці готові відмовитись від 6 млн фунтів стерлінгів.

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Футбольна асоціація Англії також готова призупинити угоду щодо Кубка Англії, а Англійська футбольна ліга припинить транслювати матчі Чемпіоншипу на Матч ТВ і приватному Football-TV.

Додамо, що АПЛ провела кілька акцій на підтримку України, зокрема прикрасила нашим прапором елементи трансляції, проте платформа ОККО взагалі прибрала таймер, аби не показувати прапор України, який там розмістили.

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