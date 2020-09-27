"Було зрозуміло, що цей день настане. Вітаю Хоффенхайм і Себастьяна Хьонесса. Я не звинувачую в усьому втому.

Баварія сенсаційно влетіла Хоффенхайму – племінник Хьонесса завдав першої поразки за 9 місяців

Нам не вдалося створити багато хороших моментів. У Хоффенхайма ж сьогодні все було дуже добре. Причин поразки було кілька, але я не можу звинувачувати свою команду. Ми спростили завдання нашим суперникам, які не домінували на полі. Ми повинні вивчити помилки з цієї гри і швидко забути про цю поразку", – сказав Ганс-Дітер Флік на післяматчевій прес-конференції.

Зазначимо, що Баварія несподівано програла Хоффенхайму з розгромним рахунком 1:4. Це перша за понад 9 місяців поразка мюнхенців.

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