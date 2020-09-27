"Было понятно, что этот день наступит. Поздравляю Хоффенхайм и Себастьяна Хенесса. Я не виню во всем усталость.

Бавария сенсационно влетела Хоффенхайму – племянник Хёнесса нанёс первое поражение за 9 месяцев

Нам не удалось создать много хороших моментов. В Хоффенхайма же сегодня все было очень хорошо. Причин поражения было несколько, но я не могу винить свою команду. Мы упростили задачу нашим соперникам, не доминировали на поле. Мы должны изучить ошибки из этой игры и быстро забыть об этом поражении", – сказал Ганс-Дитер Флик на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Бавария неожиданно проиграла Хоффенхайму с разгромным счетом 1:4. Это первое за более чем 9 месяцев поражение мюнхенцев.

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