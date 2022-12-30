"Зараз розганяється інформація, що УЄФА буде карати Україну, виключати її з членства, а в мене є інша інформація.

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Андрієві Шевченку телефонував Звонімір Бобан та сказав, що УЄФА не буде вступатися за Павелка", – розповів Андріюк в інтерв'ю SportArena.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА та УЄФА офіційно звернулись до УАФ з вимогою забезпечити управління своїми справами без впливу третіх сторін, а Чеферін буцімто особисто застеріг Шевеченка від спроб скинути Павелка і захопити владу в українському футболі.

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