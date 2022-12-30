"УЄФА не буде вступатися за Павелка": журналіст розповів про таємничий дзвінок, який отримав Шевченко
Журналіст Костянтин Андріюк поділився інсайдом щодо позиції союзу європейських футбольних асоціацій стосовно УАФ.
"Зараз розганяється інформація, що УЄФА буде карати Україну, виключати її з членства, а в мене є інша інформація.
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Андрієві Шевченку телефонував Звонімір Бобан та сказав, що УЄФА не буде вступатися за Павелка", – розповів Андріюк в інтерв'ю SportArena.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФІФА та УЄФА офіційно звернулись до УАФ з вимогою забезпечити управління своїми справами без впливу третіх сторін, а Чеферін буцімто особисто застеріг Шевеченка від спроб скинути Павелка і захопити владу в українському футболі.
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