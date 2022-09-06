"Для мене це дуже тяжке питання. Щойно розпочалася війна в нашій країні, я попросив керівництво дати мені паузу. Я не міг тренуватися, мій психологічний стан був на нулі. Десь тиждень я не тренувався, можливо, трохи більше. Далі було дуже важко їздити на базу і бачити ці обличчя...

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Зрозуміло, що це не вони розв'язали цю війну, але однаково – паспорт є паспорт і його нікуди не дінеш. І психологічно це дуже тяжко було. Про це свідчать і мої результати на полі. Якщо в тебе в голові непорядок, то ти не зможеш грати. І я з нетерпінням чекав на літнє трансферне вікно, щоб почати вести переговори з іншими клубами", – розповів Зубков в інтерв'ю Terrikon.

Нагадаємо, наразі Ференцварош очолює колишній наставник збірної Росії Станіслав Черчесов. Зубков провів у складі угорців три роки, одного разу виграв національний Кубок та тричі ставав чемпіоном країни.

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