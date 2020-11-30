Наставник Інгульця Сергій Лавриненко поділився думками щодо перемоги над Олімпіком (2:1), яка стала для команди з Петрового першою в рамках чемпіонату України.

"Хочу привітати наш клуб з першої історичною перемогою в УПЛ! Гра була дуже важкою, навіть складніше, ніж з Динамо. Олімпік – дуже цікавий колектив. Нам було по-справжньому складно.

Тотальне фіаско голкіпера Олімпіка у відеоогляді поєдинку проти Інгульця – 1:2

Десь фортуна була на нашому боці, але хлопці її заслужили своїм старанням. Дуже важливо для нас психологічно здобути такий результат.

Гра вийшла нервовою. Суперник змусив нас переживати. У кінцівці Олімпік випустив другого нападника, став грати простіше і тиск на наші ворота збільшився. У підсумку ми все ж пропустили гол з пенальті", – цитує Лавриненка офіційний сайт Олімпіка.

Зауважимо, після 11-ти турів Інгулець розташувався десятим в турнірній таблиці УПЛ. Олімпік йде дев'ятим.

Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік завдяки двом ляпам голкіпера