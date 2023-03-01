Основний воротар Фейєнорда може пропустити матч із Шахтарем
Джастін Бейлов ніяк не може відновитися після травми руки.
Бейлов травмував руку ще на початку лютого незадовго до матчу з ПСВ, який відбувся в рамках 20 туру чемпіонату Нідерландів. Відтоді Джастін тренується разом із польовими гравцями, не напружуючи руку.
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Як інформує fr12.nl, основний воротар Фейєнорда пройде сканування цього тижня. Станом на сьогодні в лазареті роттердамської команди також перебувають Патрік Валемарк (травма стегна) і Квінтен Тімбер (травма коліна).
Перший матч між Шахтарем і Фейєнордом відбудеться в четвер, 9 березня.
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