Джастін Бейлов ніяк не може відновитися після травми руки.

Бейлов травмував руку ще на початку лютого незадовго до матчу з ПСВ, який відбувся в рамках 20 туру чемпіонату Нідерландів. Відтоді Джастін тренується разом із польовими гравцями, не напружуючи руку.

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Як інформує fr12.nl, основний воротар Фейєнорда пройде сканування цього тижня. Станом на сьогодні в лазареті роттердамської команди також перебувають Патрік Валемарк (травма стегна) і Квінтен Тімбер (травма коліна).

Перший матч між Шахтарем і Фейєнордом відбудеться в четвер, 9 березня.

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