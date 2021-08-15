"Були у роті, носі та вухах": Кулач шокований нашестям несподіваних "гостей" під час зустрічі Динамо й Інтера
Нападник Динамо Владислав Кулач висловився щодо поразки у контрольному матчі проти Інтера (0:3).
"Звичайно, це хороший досвід для кожного футболіста і команди загалом. Програли з таким рахунком, думаю, що виправимо помилки і добре підготуємось до ЛЧ, адже всі суперники будуть саме такого рівня. Гадаю, нам Містер вкаже на помилки.
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У спеку не вперше граємо. Жарко, але нічого, так було для обох команд. А щодо мошок – перший раз таке бачили. Їх було неймовірно багато. Були і в роті, в носі, у вухах. Де їх тільки не було. Вперше таке... Вони заважали обом командам.
Чи достатньо часу на відновлення до матчу з Інгульцем? Звичайно. У нас багато футболістів. Всі будуть готові. Раз Луческу з клубом організовує такі матчі, значить він розраховує, що ми відновимося. У нас все є для цього", – заявив Кулач в ефірі Профутбол Digital.
Зауважимо, вже у середу, 18 серпня, кияни проведуть свій наступний поєдинок – суперником у четвертому турі Прем'єр-ліги буде Інгулець.
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