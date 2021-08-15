"Конечно, это хороший опыт для каждого футболиста и команды в целом. Проиграли с таким счетом, думаю, что исправим ошибки и хорошо подготовимся к ЛЧ, ведь все соперники будут именно такого уровня. Думаю, нам Мистер укажет на ошибки.

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В жару не впервые играем. Жарко, но ничего, так было для обеих команд. А по поводу мошек – первый раз такое видели. Их было невероятно много. Были и во рту, в носе, в ушах. Где их только не было. Впервые такое... Они мешали обеим командам.

Достаточно ли времени на восстановление к матчу с Ингульцом? Конечно. У нас много футболистов. Все будут готовы. Раз Луческу с клубом делает такие матчи, значит он рассчитывает, что мы восстановимся. У нас есть все для этого", – заявил Кулач в эфире Профутбол Digital.

Заметим, уже в среду, 18 августа, киевляне проведут свой следующий поединок – соперником в четвертом туре Премьер-лиги будет Ингулец.

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