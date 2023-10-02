Черговий тур чемпіонату Грузії виявився дуже успішним для колишніх представників УПЛ.

Ліга Еровнулі, 28 тур

Шукура – Динамо Батумі – 0:6

Голи: Зарія, 14 (пен.), Цітаішвілі, 22 (пен.), 34, 41, Гудушаурі, 31, Якобсен, 69 (пен.)

Лідер чемпіонату приїхав у гості до безнадійного аутсайдера з дна таблиці. Все було вирішено ще до перерви.

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Динамо Батумі настріляло супернику 5 голів без відповіді. Три в активі Георгія Цітаішвілі, який орендований з київського Динамо. Лідер зупинився на рахунку 6:0.

Батумі українця Андрія Демченка утримує 10 очок переваги від тбіліського Динамо, у якого один матч в запасі.

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