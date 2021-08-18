"Я задоволений тим, що перебуваю в Зорі. В даний момент тренер Динамо на мене не розраховує – це абсолютно нормальна для футболу ситуація, жодних образ бути не може. Інша справа, що я все одно потребую ігрової практики, і в цьому сенсі пропозиція луганців – ідеальний варіант.

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Якийсь час я брав на роздуми, але довго з відповіддю не тягнув. Справа в тому, що Зоря кликала мене до себе ще рік тому, але тоді я вирішив продовжити виступи в СК Дніпро-1, до якого встиг прикипіти. Знайомі партнери, ігрові принципи – не став шукати добра від добра. Тепер відчув, що готовий перейти на новий щабель.

Крім того, що у мені зацікавлений Віктор Скрипник, підкуповують цілі Зорі. Вона двічі поспіль брала бронзу, виступала в Лізі Європи, фіналі Кубка... Але хоче ще більшого! Мені тут подобається все – колектив, тренер, футбол, в який грає команда. Приносити їй користь – головна мета для мене", –сказав Булеца у коментарі "Футбольному клубу".

Нагадаємо, у поточному сезоні 22-річний українець провів за Зорю три матчі, в яких відзначився двома ассистами.

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