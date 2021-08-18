"Я доволен тем, что нахожусь в Заре. В данный момент тренер Динамо на меня не рассчитывает – это абсолютно нормальная для футбола ситуация, никаких обид быть не может. Другое дело, что я все равно нуждаюсь в игровой практике, и в этом смысле предложение луганчан – идеальный вариант.

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Какое-то время я брал на раздумье, но долго с ответом не тянул. Дело в том, что Заря звала меня к себе еще год назад, но тогда я решил продолжить выступления в СК Днепр-1, к которому успел прикипеть. Знакомые партнеры, игровые принципы – не стал искать добра от добра. Теперь почувствовал, что готов перейти на новую ступень.

Кроме того, что во мне заинтересован Виктор Скрипник, подкупают цели Зари. Она дважды подряд брала бронзу, выступала в Лиге Европы, финале Кубка… Но хочет еще большего! Мне здесь нравится все – коллектив, тренер, футбол, в который играет команда. Приносить ей пользу – главная цель для меня", – сказал Булеца в комментарии "Футбольному клубу".

Напомним, в текущем сезоне 22-летний украинец провел за Зарю три матча, в которых отметился двумя ассистами.

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