"Потрібен результат. Попереду п'ять ігор і кожна з них – фінальна. Це не клубний футбол. Тому зроблю все, що від мене залежить, аби вийти на чемпіонат світу у Катарі.

Петраков офіційно очолив збірну України

Чи будуть довикликані нові гравці у збірну? Тарас Качараба зі Славії і Данило Сікан з Шахтаря вже включені до основного списку, а до резерву я вніс Сергія Булецу з луганської Зорі.

Я добре оцінюю шанси збірної України у боротьбі за вихід у фінальну частину ЧС. Я вже казав, що попереду п'ять ігор. Це не клубний футбол, де можна десь наздогнати, надолужити... Тут кожен матч фінальний. Як на чемпіонаті світу: вийшов, виграв, пройшов далі, ні – поїхав додому. Все! Тільки так. Хлопці мене знають, я їх знаю, я з ними розмовляв, так що подивимось.

Як я зараз сприймаю момент початку роботи з національною командою? Сплю погано, по дві-три години, прокидаюсь... Важко. Прийняв таке непросте рішення... Але я вмію тримати удар", – сказав Петраков у коментарі УАФ.

Нагадаємо, перший матч збірна України під керівництвом нового тренера проведе вже на початку вересня. У перший день осені "синьо-жовті" проведуть чергову гру відбору на ЧС-2022 проти Казахстану, а вже 4 вересня на київському НСК Олімпійський підопічні Олександра Петракова приймуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції.

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