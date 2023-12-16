Бельгія, Ліга Жупіле, 18-й тур

Вестерло – Ейпен – 2:0

Голи: Мадсен, 61, 67

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У черговому турі бельгійської першості Вестерло на своєму полі не без проблем впорався з Ейпеном. У битві аутсайдерів все вирішилось в середині другого тайму, коли данський півзахисник Ніколас Мадсен протягом 5 хвилин оформив дубль, принісши своїй команді вже другу перемогу поспіль. Як наслідок, Вестерло набрав 17 очок і, покинувши зону вильоту, піднявся на 12-ту сходинку турнірної таблиці Ліги Жупіле.

Екс-капітан Динамо Сергій Сидорчук традиційно вийшов в основі і провів на полі весь поєдинок. Статистичні портали розділились в оцінках українцю: WhoScored поставив йому 6,9 (середній бал в команді), тоді як SofaScore визнала його найгіршим (разом з форвардом Каяном Васеном) і видала 6,8 бала.

За час, проведений на полі, наш земляк зробив 65 доторків до м'яча, чотири рази з восьми ставав переможцем у боротьбі за позицію, три з семи його довгих передач дійшли до адресата, заробив і привіз по 2 фоли, 14 разів втрачав м'яч, здійснив 2 виноси і 2 перехоплення, 2 відбори, 1 обіграш з дриблінгу, а точність його пасів склала 76%.

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