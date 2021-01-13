Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Булеца, права на которого принадлежат Динамо, рассказал об оригинальных методах работы хорватского наставника в днепровской команде.

"Сейчас работаем на положительных эмоциях. Йовичевич – большой мотиватор, хорошо объясняет и всей команде, и индивидуально, кто, как и где должен играть и располагаться на поле. Все понятно и доходчиво. Наша задача – воплощать идеи тренера в жизнь.

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Как Игор настраивает команду, чтобы СК Днепр-1 выбрался из основ турнирной таблицы? Нужны большая ответственность и дисциплина. Надо много работать, чтобы был результат. Верю, что нам по силам исправить положение в УПЛ", – сказал Булеца в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после первой части сезона команда Йовичевича занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, имея в активе две победы, две ничьи и девять поражений.

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