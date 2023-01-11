У 1/8 фіналу Кубка Італії Парма з 44-річним Джанлуїджі Буффоном ледь не створила сенсацію на Джузеппе Меацца. Забракло кількох хвилин.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Інтер – Парма – 2:1 (у додатковий час)

Голи: Лаутаро, 88, Ачербі, 110 – Юріч, 38

Джанлуїджі Буффон не грав цілих три місяці через серйозну травму, але щойно відновився, отримав місце у стартовому складі на виїзний матч з Інтером у 1/8 фіналу Кубка Італії. Сан-Сіро зустрів 44-річного ветерана свистом, але Джіджі продемонстрував свій клас у цій зустрічі та кілька разів справді врятував свою команду.

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Сімоне Індзагі зробив ротацію – порівняно з матчем проти Монци місця у стартовому складі зберегли лише чотири гравці. Швидше за все, саме з цим пов'язана невдала гра "нерадзуррі" у цій зустрічі. Господарі припускалися занадто великої кількості помилок. Парма забила в першому таймі лише одного разу, хоча мала й інші гольові моменти біля воріт Онана.

Ба більше, в середині першого тайму гості втратили Денніса Мана через травму – одного з двох найкращих бомбардирів "хрестоносців" цього сезону. Але не було б щастя: хорват Станко Юріч, який саме з'явився на полі на заміну румуну, забив Інтеру шикарний гол з дальньої дистанції.

Міланці почали прокидатися лише завдяки замінам Індзагі у середині другого тайму. І їм це вдалося: до кінця основного часу зустрічі Інтер створив дві чудові можливості, щоб забити: Лаутаро Мартінес свій шанс використав, а ось відзначитись Джеко завадив Буффон. Саме сейв Джіджі відправив команди у додатковий час.

Проте у екстра-таймі Інтер нарешті зробив свою справу. Переможний м'яч забив Франческо Ачербі, головою з лінії штрафного перекинувши Буффона після того як воротар відвів загрозу у вигляді навісу Дімарко.

Так команда Індзагі вийшла до чвертьфіналу Кубка, де зіграє з переможцем пари Аталанта – Спеція.

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