У матчі з Монцей у 17 турі Серії А (2:2) головний тренер Інтера Сімоне Індзагі зробив дві вимушені заміни – Ніколи Барелли та Хакана Чалханоглу. Як повідомляє Gazzetta dello Sport, стан Барелли більше не викликає занепокоєння. А от із Чалханоглу ситуація зовсім інша.

Фатальний пізній автогол у відеоогляді матчу Монца – Інтер – 2:2

Повідомляється, що турецький гравець відчуває дискомфорт у кравецькому м'язі, у зв'язку з чим його участь у матчі за Суперкубок Італії з Міланом перебуває під великим питанням.

Індзагі похвалив Чалханоглу після матчу з Монцею, зазначивши, що Хакан добре адаптувався до вимог, щоб зіграти у стилі Марцело Брозовіча, який і сам зараз у лазареті.

Додаткові медичні випробування Хакан пройде завтра, 10 січня.

Матч за Суперкубок Італії між Інтером та Міланом буде зіграний 18 січня. Перед цим "нерадзуррі" зіграють із Пармою у Кубку Італії та з Вероною у Серії А.

Інтер втратив очки в Монці у компенсований час, Ювентус здобув восьму перемогу поспіль і піднявся на другу позицію