Класика родом із дитинства, дербі вундеркіндів у Мадриді та візит Графа до Генуї: топ-5 матчів євровікенду

Спроба Хетафе зіпсувати настрій Барселоні, генуезький виклик для міланського Інтера, Мадридське дербі на Ванда Метрополітано, поїздка Олександра Зінченка в Ліверпуль і класичне протистояння Манчестер Юнайтед і Арсенала в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Хетафе – Барселона

28 вересня, 17:00. Хетафе, Колісеум Альфонсо Перес

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Розкритикована пресою Барселона в 7-му турі Прімери боротиметься за майбутнє Ернесто Вальверде на посаді головного тренера. Іспанські журналісти впевнені, що втрата очок у поєдинку з Хетафе коштуватиме роботи фахівцю з Країни Басків. "Блаугранас" дійсно невиразно стартували в сезоні, та справді реальних підстав посипати голову попелом наразі немає. Зокрема, в чемпіонаті Барса йде на 6-му місці й, попри дві поразки, відстає від лідера лише на 4 очки.

Вальверде вбиває Барселону

Та є одна проблема – оборона. Каталонці в стартових турах уже пропустили 10 м'ячів, що для претендента на чемпіонство забагато. Схожі справи і в Хетафе, проте "сині" почали сезон дуже миролюбно – 4 нічиї, а в останньому турі розписали феєричну нічию 3:3 із Валенсією. Хлопці Хосе Бордаласа сподіваються взяти очки з Барселоною, якій через чергову травму не допоможе Ліонель Мессі. Та зірок у складі гостей із Каталонії достатньо – той же Усман Дембеле повернувся до обойми після ушкодження, тому фаворитом протистояння залишається команда Вальверде.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Сампдорія – Інтер

28 вересня, 19:00. Генуя, Луїджі Ферраріс

Телетрансляція на каналі OLL.tv, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Антоніо Конте вистачило п'яти матчів на чолі Інтера, щоб увійти до історії міланців. "Нерадзуррі" під його керівництвом взяли максимум очок на старті італійської першості й підтвердили власні чемпіонські амбіції. Уже за тиждень на Інтернаціонале чекає, імовірно, найважливіше протистояння осені – матч із Ювентусом на Джузеппе Меацца, тому до очного протистояння зі "Старою синьйорою" підопічні Конте прагнуть підійти без очкових втрат.

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Завадити ході Інтера спробує кризова Сампдорія. Генуезці провалили старту чемпіонату, вигравши лише 1 поєдинок із п'яти. Не в оптимальній формі й найкращий бомбардир минулого сезону Фабіо Квальярелла. Досвідчений форвард поки забив лише одного разу, реалізувавши пенальті в програному Сассуоло матчі (1:4). А керманич Сампи Еусебіо Ді Франческо вже невдовзі може опинитися під тиском, якщо результати не покращаться. Щоправда, в матчі з Інтером від генуезців буде достатньо і якісної гри.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Атлетіко – Реал Мадрид

28 вересня, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Іспанська столиця прийме центральний матч 7-го туру Ла Ліги, в якому Атлетіко спробує обійти Реал у турнірній таблиці. До першого в сезоні Мадридського дербі обидві команди підходять не в найкращій формі. Номінальні гості, хоч і лідирують у чемпіонаті, але провалили дебютний матч групового етапу ЛЧ проти Парі Сен-Жермен (0:3) і не надто переконливо зіграли проти середняків Вільяреала та Вальядоліда. Тим часом "матрацники" взагалі примудрилися програти Реал Сосьєдаду та подарувати 1 очко Сельті в домашньому матчі.

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Та принципове протистояння на Ванда Метрополітано – зовсім інша історія. Та ще й юні таланти обох команд (Феліш, Вінісіус, Родріго) рвуться довести, що вже можуть робити різницю на такому рівні. Саме в бік індивідуальних протистоянь може хитнутися маятник дербі, адже Дієго Сімеоне та Зінедін Зідан надто добре знають одне одного, щоб здивувати опонента тактично. Звісно, Реал прагнутиме помститися за принизливі 3:7 від Атлетіко в літньому спарингу, та здолати "кольчонерос" у їхньому лігві буде непросто.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Евертон – Манчестер Сіті

29 вересня, 18:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті продовжує гонитву за Ліверпулем на вершині АПЛ. Посеред тижня Хосеп Гвардіола надав відпочинок більшості гравців основи в переможному матчі Кубка ліги проти Престона, тому "ірискам" буде несолодко проти Родрі, де Брюйне, Агуеро та інших. У неділю можна чекати на появу зі стартових хвилин і українця Олександра Зінченка, оскільки його конкуренти на позиції лівого оборонця – Бенжамен Менді та Анхеліньо – у матчах із Уотфордом і тим же Престоном відверто не вразили.

Натомість Евертон у кубковому двобої з Шеффілд Венсдей (2:0) скористався послугами основи, тому виникають запитання щодо здатності мерсисайдців витримати бодай стартовий тиск "містян". Ліверпульський клуб уже тричі програв у чемпіонаті й замість очікуваної керівництвом боротьби за топ-6 бовтається над зоною вильоту. Ще 1-2 поразки Евертона можуть змусити босів клубу попрощатися із Марку Сілвою, який за рік витратив 220 млн євро на трансфери, але не досягнув помітного прогресу з командою.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Манчестер Юнайтед – Арсенал

30 вересня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Класичне протистояння кінця 90-х-початку "нульових" відбудеться у завжди дощовому Манчестері. І Юнайтед, і Арсенал переживають непростий період, хоча головні проблеми обох колективів по різних кінцях поля. Зокрема, манкуніанці стали неймовірно беззубими в атаці після травми Марсьяля: Рашфорд не тягне на роль центрфорварда, а альтернатива з Грінвудом попереду виглядає смішно.

Зате "каноніри" багато помиляються в обороні, де пару центрбеків склали любителі привозу Давід Луїс і Сократіс. Старт сезону вже "пообіцяв" МЮ та Арсеналу нелегке життя у боротьбі за топ-4. Ще один рік без Ліги чемпіонів собі не можуть дозволити ні перші, ні другі. А перспективи втриматися у тренерському кріслі Сульшера та Емері напряму залежать від реальності застрибнути до останнього вагону потяга головного єврокубка. Перший іспит поки нестабільні колективи здаватимуть у понеділок.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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