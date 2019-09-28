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Буффон побил рекорд легендарного Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне

17:12 74 Читати українською
Буффон побил рекорд легендарного Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне
Джанлуиджи Буффон / Reuters

Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон установил новый ориентир для всех итальянских игроков.

45’ Миралем Пьянич
78’ Криштиану Роналду
 
45’ Миралем Пьянич
78’ Криштиану Роналду

Опытный голкипер вышел в основном составе туринцев на матч против СПАЛа, который стал для него 903-м в клубной карьере.

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Таким образом, Буффон уже по меньшей мере на одну игру опередил культового защитника Милана Паоло Мальдини. Показатель 41-летнего голкипера – новый рекорд среди всех итальянских игроков, утверждает Gracenote Live. Чемпион мира-2006 провел 220 игр за Парму, 658 – за Ювентус и 25 – за ПСЖ.

Напомним, что Буффон вернулся в Ювентус этим летом после одного года не слишком удачных выступлений в столице Франции.

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Теги
Италия Ювентус - СПАЛ Ювентус Ювентус Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Рекорды Паоло Мальдини
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