Роналду близький до антирекорду Серії А

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду може повторити сумну статистику у чемпіонаті Італії.

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не може відзначитись у воротах суперника вже з 18 штрафних ударів у Серії А. Більш невдала серія подібних пострілів була лише у форварда Фрозіноне Камілло Чано, який не міг забити з 21 удару поспіль, повідомляє AS.

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У всіх турнірах Роналду не забив вже 24 штрафні удари поспіль. Другий виконавець стандартів Ювентуса, Міралем П'яніч, реалізував один з шести своїх штрафних.

Більше 60% ударів Роналду (15 з 24) припали в стінку, ще два постріли пройшли повз і сім відбив воротар.

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