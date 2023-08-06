Легендарний голкіпер отримав посаду голови делегації національної збірної Італії, інформує прес-служба федерації.

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У цій ролі Буффон замінить Джанлуку Віаллі, який трагічно помер від раку на початку 2023 року. Голова делегації повинен бути орієнтиром і наставником для гравців за межами поля, зберігати традиційні цінності "Скуадри Адзурри", допомагати тренеру підтримувати тісний контакт з командою. 45-річний Буффон є абсолютним авторитетом та рекордсменом збірної Італії за кількістю матчів (176). Деякі з нинішніх гравців навіть не народились, коли Джіджі вже дебютував за "Скуадру" у жовтні 1997-го.

Найближчі офіційні матчі команда Роберто Манчіні проведе у вересні в рамках відбору на Євро-2024. Буффон дебютує у новій ролі 9 вересня проти Північної Македонії (гостьовий), а 12-го італійці прийматимуть Україну.

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