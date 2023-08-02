Легендарний воротар Джанлуїджі Буффон офіційно оголосив про завершення професіональної кар’єри футболіста. Про це гравець написав в своєму twitter-акаунті.

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"От і все, хлопці! Ви дали мені все. Я дав вам все. Ми зробили це разом”, – написав Буффон, лаконічно попрощавшись з уболівальниками.

Цього літа Джанлуїджі надходили вигідні пропозиції зі Саудівської Аравії, але він відхилив усі варіанти. У січні Буффону виповниться 45 років.

Легендарний воротар пограв у своїй кар'єрі за Парму (двічі), Ювентус і ПСЖ. Він провів 657 матчів у Серії А, 124 зустрічі в Лізі чемпіонів і рекордні 176 матчів за національну збірну Італії.