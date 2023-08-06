Легендарный голкипер получил должность главы делегации национальной сборной Италии, сообщает пресс-служба федерации.

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В этой роли Буффон заменит Джанлуку Виалли, трагически умершего от рака в начале 2023 года. Глава делегации должен быть ориентиром и наставником для игроков за пределами поля, сохранять традиционные ценности "Скуадры Адзурры", помогать тренеру поддерживать тесный контакт с командой. 45-летний Буффон – абсолютный авторитет и рекордсмен сборной Италии по количеству матчей (176). Некоторые из нынешних игроков даже не родились, когда Джиджи уже дебютировал за "Скуадру" в октябре 1997-го.

Ближайшие официальные матчи команда Роберто Манчини проведет в сентябре в рамках отбора на Евро-2024. Буффон дебютирует в новой роли 9 сентября против Северной Македонии (гостевой), а 12-го итальянцы будут принимать Украину.

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