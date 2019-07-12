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Буффон отримав пропозиції від манчестерських грандів – легенда аргументував відмову

14:54 141 Читать на русском
Буффон отримав пропозиції від манчестерських грандів – легенда аргументував відмову
Джанлуїджі Буффон / Фото The Local Italy

Після відходу з ПСЖ Джанлуїджі Буффон міг опинитись на Туманному Альбіоні.

Манчестер Сіті та МЮ хотіли підсилити воротарську позицію у своїх клубах Джанлуїджі Буффоном, повідомляє Daily Mail.

Буффон – про повернення в Ювентус: Таку пропозицію неможливо відхилити

41-річний голкіпер розумів, що через свій вік виконуватиме функції запасного воротаря, тому вирішив за краще повернутись в рідний для себе Ювентус, за який провів більшу частину своєї кар'єри.

Контракт Буффона з туринцями розрахований на один сезон, після чого легенда отримає роботу в структурі клубу

У минулому сезоні Джіджі провів за ПСЖ 25 матчів і став чемпіоном Франції.

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