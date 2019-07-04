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Буффон – про повернення в Ювентус: Таку пропозицію неможливо відхилити

4 липня 19:35 534 Читать на русском
Буффон – про повернення в Ювентус: Таку пропозицію неможливо відхилити
Джанлуїджі Буффон / Reuters

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон прокоментував своє повернення до табору "Старої синьйори".

"Я щасливий, що повернувся додому, і маю можливість знову обійняти вас всіх і бути з усіма вами. Сьогодні я отримав підтвердження, що життя неймовірне. Коли родина кличе, єдина можлива відповідь – "Я тут". Це початок нового етапу моєї довгої подорожі.

Буффон офіційно повернувся в Ювентус

Я повертаюся в місце, яке я з гордістю називаю "домом", і роблю це з безмежною любов'ю. Знаю, що можу зіграти свою роль, і повертаюся, тому що таке запрошення не можна відхилити. Я повертаюся, тому що це мій дім" – написав Буффон у своєму Instagram.

Нагадаємо, останній сезон Буффон провів у складі ПСЖ. Джанлуїджі виступав за "Стару синьйору" з 2001 по 2018 роки, вигравши 11 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії та 5 Суперкубків Італії у складі туринців.

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Ho deciso di tornare. Perché quando la tua famiglia chiama non si può non rispondere “presente”. Inizia un nuovo sentiero del mio lungo viaggio. Torno nel luogo che da sempre amo definire “casa” e lo faccio con immutato coraggio, sconfinato affetto e incredibile determinazione. È un nuovo inizio. Per certi aspetti diverso da ciò che è stato, ma ricco delle stesse emozioni e della stessa gioia. Torno a Torino perché so di poter essere utile. Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia! #finoallafine @juventus I've decided to come back. When family calls, the only possible answer is "I'm here". It's the beginning of a new stage of my long journey. I'm getting back to the place I'm proud to call "home", and I'm doing it with unchanged spirit, endless love and absolute determination. This is a fresh start. Somehow different from the past, and yet filled with the same emotions and joy. I come back to Turin because I know I can play my part. I come back because you can't turn down an invitation from a Lady. I come back because this is my home! #finoallafine

Допис, поширений Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon)

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Теги
Італія Ювентус Ювентус Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон ПСЖ ПСЖ Трансфери Ювентуса
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