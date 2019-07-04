Буффон – про повернення в Ювентус: Таку пропозицію неможливо відхилити

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон прокоментував своє повернення до табору "Старої синьйори".

"Я щасливий, що повернувся додому, і маю можливість знову обійняти вас всіх і бути з усіма вами. Сьогодні я отримав підтвердження, що життя неймовірне. Коли родина кличе, єдина можлива відповідь – "Я тут". Це початок нового етапу моєї довгої подорожі.

Буффон офіційно повернувся в Ювентус

Я повертаюся в місце, яке я з гордістю називаю "домом", і роблю це з безмежною любов'ю. Знаю, що можу зіграти свою роль, і повертаюся, тому що таке запрошення не можна відхилити. Я повертаюся, тому що це мій дім" – написав Буффон у своєму Instagram.

Нагадаємо, останній сезон Буффон провів у складі ПСЖ. Джанлуїджі виступав за "Стару синьйору" з 2001 по 2018 роки, вигравши 11 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії та 5 Суперкубків Італії у складі туринців.

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