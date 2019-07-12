Буффон получил предложения от манчестерских грандов – легенда аргументировал отказ

После ухода с ПСЖ Джанлуиджи Буффон мог оказаться на Туманном Альбионе.

Манчестер Сити и МЮ хотели усилить вратарскую позицию в своих клубах Джанлуиджи Буффоном, сообщает Daily Mail.

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41-летний голкипер понимал, что в силу своего возраста будет выполнять функции запасного вратаря, поэтому предпочел вернуться в родной для себя Ювентус, за который провел большую часть своей карьеры.

Контракт Буффона с туринцами рассчитан на один сезон, после чего легенда получит работу в структуре клуба

В прошлом сезоне Джиджи провел за ПСЖ 25 матчей и стал чемпионом Франции.

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