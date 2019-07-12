toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Буффон получил предложения от манчестерских грандов – легенда аргументировал отказ

14:54 97 Читати українською
Буффон получил предложения от манчестерских грандов – легенда аргументировал отказ
Джанлуиджи Буффон / Фото The Local Italy

После ухода с ПСЖ Джанлуиджи Буффон мог оказаться на Туманном Альбионе.

Манчестер Сити и МЮ хотели усилить вратарскую позицию в своих клубах Джанлуиджи Буффоном, сообщает Daily Mail.

Буффон – о возвращении в Ювентус: Такое предложение невозможно отклонить

41-летний голкипер понимал, что в силу своего возраста будет выполнять функции запасного вратаря, поэтому предпочел вернуться в родной для себя Ювентус, за который провел большую часть своей карьеры.

Контракт Буффона с туринцами рассчитан на один сезон, после чего легенда получит работу в структуре клуба

В прошлом сезоне Джиджи провел за ПСЖ 25 матчей и стал чемпионом Франции.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Лига Европы, квалификация: Эсеола дублем принес победу Кайрату, гол Сергийчука, официальный дебют Петряка
00:01
900
Теги
Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
2
час
:
29
мин
Сенегал
19:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук