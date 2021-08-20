Серія В, 1-й тур

Фрозіноне – Парма – 2:2

Голи: Дзербін, 31, Чарпентьє, 89 – Тутіно, 41, Ман, 52

До протистояння першого туру Серії В між Фрозіноне і Пармою була прикута увага чималої кількості вболівальників футболу не лише через те, що цей матч відкривав сезон другого італійського дивізіону. Це був ще й перший офіційний поєдинок Джанлуїджі Буффона після повернення до табору "жовто-синіх".

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Парма вийшла вперед, але 43-річний кіпер пропустив у першому таймі. Буффон парирував удар представника Фрозіноне, але Дзербін першим зіграв на добиванні і вразив порожній кут воріт. По перерві "жовто-сині" знову отримали перевагу в рахунку, але на 89-й пропустили вдруге. Джанлуїджі не зміг врятувати, а фінальний свисток зафіксував нічию 2:2.

У наступному турі Серії В Парма гратиме з Беневенто, а Фрозіноне протистоятиме команді Віченца Віртус.

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Перший пропущений гол Буффона: