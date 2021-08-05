"Я виявився реалістом, я проста людина, яка живиться мріями, навіть якщо багато з них виявляються ілюзіями або утопіями. Я дуже радий повернутися, моє коріння у Пармі. Це відповідна футболка для правильної людини.

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Повертаюся в Серію B вдруге у своїй кар'єрі. Я вирушив туди у 28 років, коли був найкращим воротарем у світі. Чому б мені не зробити це в 43 роки? У 2006 році я вибрав Ювентус, а тепер – Парму. Я також міг би грати і в аматорській лізі. Мої цінності не змінилися б", – цитує Буффона Football Italia.

Нагадаємо, Буффон вперше став гравцем Ювентуса в липні 2001 року, перейшовши з Парми за 52,8 млн євро. У 2018 році він покинув італійський клуб, перебравшись у ПСЖ на правах вільного агента, однак через сезон повернувся в Турин. У червні 2021 року Джанлуїджі підписав контракт з Пармою.

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