Серия В, 1-й тур

Фрозиноне – Парма – 2:2

Голы: Дзербин, 31, Чарпентье, 89 – Тутин, 41, Ман, 52

К противостоянию первого тура Серии В между Фрозиноне и Пармой было приковано внимание большого количества болельщиков футбола не только потому, что этот матч открывал сезон второго итальянского дивизиона. Это был еще и первый официальный поединок Джанлуиджи Буффона после возвращения в лагерь "желто-синих".

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Парма вышла вперед, но 43-летний кипер пропустил в первом тайме. Буффон парировал удар представителя Фрозиноне, но Дзербин первым сыграл на добивании и поразил пустой угол ворот. После перерыва "желто-синие" снова получили преимущество в счете, но на 89-й пропустили во второй раз. Джанлуиджи не смог спасти, а финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.

В следующем туре Серии В Парма будет играть с Беневенто, а Фрозиноне будет противостоять команде Виченца Виртус.

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Перший пропущений гол Буффона: