Джанлуїджі Буффон у матчі з Сассуоло / Twitter Парми

Парма готується до нового сезону, суперником у спарингу був Сассуоло. Зі стартових миттєвостей на полі з'явився Буффон, а на 18-й хвилині пропустив.

Буффон мріє виступити на чемпіонаті світу в Катарі – голкіперу буде майже 45 років

Сповна реабілітуватись за цей гол легенді вдалось вже на старті другого тайму. Джанлуїджі вберіг ворота від пропущеного м'яча, майже впритул парирувавши удар суперника – просто феноменальна реакція у 43 роки.

Зрештою, за кілька хвилин замість Буффона на поле вийшов Коломбі, який двічі до кінця контрольного матчу виймав круглого зі своїх воріт. У підсумку Парма програла 0:3.

До слова, сезон для "хрестоносців" розпочнеться 20 серпня матчем Серії В проти Фрозіноне.

Роналду – унікальний: Жоржінью виграв Євро та ЛЧ і "закрив" легендарну десятку, але "Золотий м'яч" дістанеться Мессі