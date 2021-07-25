Буффон мріє виступити на чемпіонаті світу в Катарі – голкіперу буде майже 45 років
Голкіпер Парми Джанлуїджі Буффон готовий повернутися до лав збірної Італії.
"На Євро Манчіні зробив щось надзвичайне, і в 43 роки я ніколи не буду розповідати: "Я тут, давайте мені виклик". Втім, я можу мріяти про чемпіонат світу.
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Чому я досі граю? Звичайно, спочатку треба повернути Парму до Серії А, а далі? Майже напевно, що Манчіні не викличе мене. У нього є свої люди, зібрана команда, але я повинен пам'ятати про чемпіонат світу. Я повинен мріяти", – цитує Буффона Football Italia.
Нагадаємо, ЧС-2022 у Катарі триватиме з 21 листопада по 18 грудня. Тоді Буффону бракуватиме лише місяця до віку 45 років.
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