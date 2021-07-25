"На Євро Манчіні зробив щось надзвичайне, і в 43 роки я ніколи не буду розповідати: "Я тут, давайте мені виклик". Втім, я можу мріяти про чемпіонат світу.

Буффон провів перший поєдинок після повернення в Парму – легенда не пропустив, але його команда програла

Чому я досі граю? Звичайно, спочатку треба повернути Парму до Серії А, а далі? Майже напевно, що Манчіні не викличе мене. У нього є свої люди, зібрана команда, але я повинен пам'ятати про чемпіонат світу. Я повинен мріяти", – цитує Буффона Football Italia.

Нагадаємо, ЧС-2022 у Катарі триватиме з 21 листопада по 18 грудня. Тоді Буффону бракуватиме лише місяця до віку 45 років.

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