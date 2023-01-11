Під час матчу 1/8 фіналу Кубка Італії вболівальники Інтера на Сан-Сіро весь матч освистували та ображали воротаря Парми Джанлуїджі Буффона, якому за кілька тижнів виповниться 45 років.

Як інформує Corriere dello Sport, шанувальники "нерадзуррі" кричали на адресу Буффона: "Buffon uomo di merda!" ("Буффон - гівнюк"). Джанлуїджі ніяк не реагував на ці образи протягом усіх 120 хвилин перебування на полі.

Подвиги і трагедія Буффона у відеоогляді матчу Інтер – Парма

Вчорашній текстовий онлайн TMW також зазначав, що подібні образи на адресу легенди італійського футболу звучали як перед стартовим свистком, так і під час зустрічі.

Інтер здолав Парму у додатковий час із рахунком 2:1.

Буффон пропустив два розкішні голи – Інтер в екстра-таймі дотиснув Парму і вийшов у 1/4 Кубка Італії