Інтер лише в екстра-таймі здолав Парму (2:1) та вийшов у чвертьфінал Кубка Італії. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Інтер – Парма – 2:1 (у додатковий час)

Голи: Лаутаро, 88, Ачербі, 110 – Юріч, 38

У воротах пармезанців вперше за 3 місяці з'явився 44-річний Джанлуїджі Буффон. Наприкінці першого тайму його партнери відкрили рахунок. Юріч, який вийшов на заміну, розкішним ударом вразив ворота Андре Онана. У кіпера Інтера шансів майже не було.

Буффон пропустив два розкішні голи – Інтер в екстра-таймі дотиснув Парму і вийшов у 1/4 Кубка Італії

Підопічні Сімоне Індзагі відповіли лише на 88-й хвилині. Лаутаро Мартінес таки пробив Буффона. Інтер міг вирвати перемогу в основний час, але Джіджі видав неймовірний сейв після удару Джеко.

В екстра-таймі "нерадзуррі" таки дотисли представника Серії B. Буффон, здавалося, зробив все правильно, відбивши м'яч після навісу Дімарко з флангу. Однак першим на м'ячі був Ачербі, який випередив захисників і розкішним ударом головою перекинув Буффона. 2:1 – Інтер вийшов у чвертьфінал Кубка Італії, де зіграє з переможцем пари Аталанта – Спеція.