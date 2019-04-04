Буэно заплатил Сантосу, чтобы перейти из Динамо в Сан-Паулу

Стали известны новые детали перехода бразильского полузащитника из Динамо в Сан-Паулу.

Прежде всего, Витор Буэно договорился с Динамо о расторжении договора аренды. Это позволило хавбеку вернуться в Сантос, а уже оттуда перейти в ряды Сан-Паулу, информирует Globoesporte.

Благодаря этому клубы провели операцию после официальной даты закрытия трансферного окна, ведь после 3 апреля бразильцам запрещается проводить трансферы с клубами из-за рубежа, но разрешается регистрировать внутренние переходы.

Сан-Паулу объявил об аренде Буэно

Также Витор Буэно согласился заплатить из своего кармана около 150 тысяч евро Сантосу, чтобы сделка состоялась. В Сан-Паулу хавбек будет получать более чем в два раза меньше, нежели в Динамо. Кроме того, Сан-Паулу уступил Сантосу 10% экономических прав на хавбека Кристиана Куэву, а агент Буэно отложил срок погашения части долговых обязательств, которые существуют у "рыб" перед ним.

Че Че официально покинул Динамо и стал игроком Сан-Паулу

Перед трансфером Витор Буэно на полгода продлил контракт с Сантосом и теперь соглашение рассчитано до конца 2021, в то время как аренда в Сан-Паулу – до 31 декабря 2020-го. Стороны установили опцию выкупа, согласно которой трехцветные смогут выкупить хавбека в любой момент действия договора аренды по 12 миллионов евро.