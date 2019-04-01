Че Че офіційно покинув Динамо і став гравцем Сан-Паулу

Динамо та бразильський Сан-Паулу узгодили умови трансферу Че Че.

Прес-служба Динамо повідомила, що керівництво киян та Сан-Паулу узгодили умови трансферу півзахисника "біло-синіх" Че Че. Офіційний сайт бразильського клубу також оголосив про підписання з хавбеком 4-річного контракту.

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Нагадаємо, бразильський клуб тривалий час вів переговори з Динамо щодо оренди футболіста, але кияни готові були лише на повноцінний трансфер за суму, яка була б не менша за ту, яку "біло-сині" заплатили за Че Че.



До слова, в Динамо бразилець перейшов влітку 2018-го року з Палмейраса, і з того часу провів за першу команду киян 16 офіційних матчів, записавши у свій актив одну результативну передачу.

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