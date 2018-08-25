Буено: Якщо буду потрібен Хацкевичу, то я готовий

Новачок київського Динамо Вітор Буено розповів про адаптацію в столичному клубі.

"Коли я приїхав до Києва, переговори з підписанням контракту затягнулися у зв'язку з непередбаченими обставинами, тому я пропустив перший тиждень і не тренувався. Спочатку я просто ходив в тренажерний зал, а потім почав працювати в групі. Поступово я звикаю до мови, партнерів, краще сприймаю тактичні заняття.

"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через Аякс

Якщо я буду потрібен тренеру, то я готовий. У матчах за дубль я наберу форму і ввійду в ігровий ритм. Думаю, Хацкевич може поставити мене в основний склад в найближчих матчах", – розповів футболіст клубній перс-службі.

Іспанська помста або До чого тут Динамо: Ярмоленко поза увагою британських ЗМІ та з мінімумом шансів на місце в основі