Іспанська помста або До чого тут Динамо: Ярмоленко поза увагою британських ЗМІ та з мінімумом шансів на місце в основі

Український вінгер Андрій Ярмоленко ризикує знову розпочати на лаві запасних матч свого Вест Хема: у 3-му турі англійської Прем'єр-ліги він зустрінеться із Арсеналом.

На лондонський Вест Хем, який програв два стартові поєдинки АПЛ із загальним рахунком 1:6, чекає нелегке випробування і в 3-му турі. Підопічні Мануеля Пеллегріні завітають на Емірейтс, де вмотивовані хлопці Унаї Емері прагнуть набрати перші очки в чемпіонаті. "Каноніри" не виглядали так безпорадно, як "молотки" в перших матчах, але теж підходять до очного протистояння з "бубликом" у графі очок.

Ярмоленко у Вест Хемі ще не основний, але отримав велику дозу компліментів від найкращого бомбардира АПЛ Ширера

Невдалий старт провокує кадрові оргвисновки для обох тренерів. Здавалося б, Андрій Ярмоленко, який двічі виходив на заміну та намагався пожвавити гру Вест Хема в атаці, нарешті отримає свій шанс. Принаймні, фанати відреагували на гру українця в АПЛ та впродовж тижня закликали тренерський штаб ВХЮ виставити вінгера в основі на матч із Арсеналом.

У четвер Пеллегріні в інтерв'ю клубному сайту розповів, що готує зміни у стартовому складі Вест Хема. У середовищі фанатів це сприйняли, як натяк на те, що Ярмоленко зрештою з'явиться в основному складі та спробує "запалити" з улюбленцем місцевої публіки Марко Арнаутовічем. Однак, британські ЗМІ, які завжди збирають чимало інсайдів із внутрішніх кухонь команд, дотримуються іншої думки.

Так, авторитетні BBC і Sky Sports взагалі не згадали про українця у своїх анонсах поєдинку Арсенал – Вест Хем. Експерти чимало уваги приділили проблемам "канонірів" і "молотків" під керівництвом нових тренерів, але жодне з видань не бачить в стартовій обоймі ВХЮ у матчі 3-го туру Ярмоленка.

Натомість в основі прогнозують вихід колишнього "карпатівця" Лукаса Переса. Шляхи українського вінгера з іспанцем уже перетиналися раніше. Перес після успішного періоду в Карпатах взимку 2013-го опинився в Динамо, яке добряче лихоманило від тактичних викрутасів Олега Блохіна. Атмосфера в колективі та взаємини тренера з окремими гравцями тоді бажали кращого, а Лукас відразу впав у немилість Того, хто обіграв п'ятьох баварців у 1975-му через небажання тренуватися з дублем. Тоді Блохін міг собі дозволити "маринувати" іспанського нападника, адже міг розраховувати на правому фланзі атаки якраз на Ярмоленка.

Тепер же українець та іспанець – знову конкуренти. І, схоже, Лукас Перес готовий до маленької "помсти". Авторитетний портал WhoScored ставить саме його на позицію правого вінгера в "одинадцятці" Пеллегріні в матчі з Арсеналом. У першому турі на цій позиції вийшов Майкл Антоніо, у другому – Роберт Снодграс, – саме ті, кого розглядали основними суперниками Ярмоленка за місце в основі перед початком сезону. Обоє відверто не вразили, але навіть це, як виявилося, не гарантує потрапляння українця до старту...

Нагадаємо, що матч Арсенал – Вест Хем відбудеться сьогодні, 25 серпня. Початок поєдинку о 17:00.