Буэно: Если буду нужен Хацкевичу, то я готов

Новичок киевского Динамо Витор Буэно рассказал об адаптации в столичном клубе.

"Когда я приехал в Киев, переговоры с подписанием контракта затянулись в связи с непредвиденными обстоятельствами, поэтому я пропустил первую неделю и не тренировался. Сначала я просто ходил в тренажерный зал, а затем начал работать в группе. Постепенно я привыкаю к ​​языку, партнерам, лучше воспринимаю тактические занятия.

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Если я буду нужен тренеру, то я готов. В матчах за дубль я наберу форму и войду в игровой ритм. Думаю, Хацкевич может поставить меня в основной состав в ближайших матчах", – рассказал футболист клубной пресс-службе.

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