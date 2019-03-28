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Буено не хоче повертатися у Сантос через зарплатню в Динамо

21:07 544 Читать на русском
Буено не хоче повертатися у Сантос через зарплатню в Динамо
Вітор Буено / ФК Динамо

Півзахисник "біло-синіх" Вітор Буено воліє залишитися у Києві.

За інформацією Gazeta Esportiva, бразилець не думає про відхід з Динамо попри бажання Сантоса повернути його на батьківщину.

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Повідомляється, що головна причина такого рішення – зарплата, яку Вітор отримує в Києві. Вона є значно вищою, аніж він може отримувати у Сантосі, тому Буено й не хоче повертатися у Бразилію.

Днями у ЗМІ з'явилися чутки нібито наставник "риб" Хорхе Сампаолі хоче повернути Буено у бразильську команду.

Нагадаємо, що Буено перебрався до Києва минулого літа на правах оренди до літа 2020 року, а у зворотньому напрямку вирушив Дерліс Гонсалес. Очікується, що якщо бразилець повернеться в свій клуб, то парагваєць все одно залишиться в Сантосі до кінця своєї орендної угоди.

За 8 місяців в Україні Буено зіграв лише 80 хвилин за першу команду Динамо, не відзначившись результативними діями.

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