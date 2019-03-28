Буэно не хочет возвращаться в Сантос из-за зарплаты в Динамо

Полузащитник "бело-синих" Витор Буэно предпочитает остаться в Киеве.

По информации Gazeta Esportiva, бразилец не думает об уходе из Динамо, несмотря на желание Сантоса вернуть его на родину.

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Сообщается, что главная причина такого решения – зарплата, которую Витор получает в Киеве. Она значительно выше, чем он может получать в Сантосе, поэтому Буэно и не хочет возвращаться в Бразилию.

На днях в СМИ появились слухи якобы наставник "рыб" Хорхе Сампаоли хочет вернуть Буэно в бразильскую команду.

Напомним, что Буэно перебрался в Киев прошлым летом на правах аренды до лета 2020 года, а в обратном направлении отправился Дерлис Гонсалес. Ожидается, что если бразилец вернется в свой клуб, то парагваец все равно останется в Сантосе до конца своей арендного соглашения.

За 8 месяцев в Украине Буэно сыграл только 80 минут за первую команду Динамо, а не отметившись результативными действиями.

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